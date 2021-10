È online il trailer ufficiale di “Vita da Carlo”, la serie comedy in 10 puntate interpretata da Carlo Verdone e in uscita il 5 novembre. Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell'altro, tra amori, situazioni paradossali e candidature a sindaco di Roma.