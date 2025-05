World boating day, Benetti apre il cantiere di Viareggio

Scoprire il dietro le quinte delle costruzioni di yacht da sogno, passeggiare tra i padiglioni del cantiere dove nascono imbarcazioni famose in tutto il mondo, respirare la storia e l'evoluzione della nautica. Dopo il successo della scorsa edizione in occasione del World Boating Day, il cantiere Benetti di Livorno torna ad aprire le sue porte, diventando quest'anno anche tappa imprescindibile di Blu Livorno, la biennale del mare e dell'acqua. "Cantieri che normalmente sono chiusi e oggetti che normalmente sarebbe molto difficile visitare, ecco, si aprono alla visita, si aprono alla possibilità di vedere il dietro le quinte della costruzione di oggetti così complessi, ma anche con così tanta manifattura. La finalità è ovviamente quella di far conoscere questo settore, far conoscere la nostra azienda, la più antica e, diciamo, la più grande nel mondo e che il mondo dei giovani scopra la grande opportunità, anche di lavoro, perché si favorisca l'avvicinamento al settore dello yachting". Una giornata per tutta la famiglia. E poi, lezioni di pilates di fronte al mare, laboratori teatrali e di disegno per i più piccoli, ma soprattutto un'occasione per diffondere la cultura della nautica e avvicinarsi ad un settore fondamentale per la nostra economia. "Noi costruiamo un oggetto per pochi ma che coinvolge tanti, quindi sono tantissime le mani di cui abbiamo bisogno. È una grande orchestra che lavora all'unisono, tant'è che la giornata si concluderà proprio con un brano musicale suonato dal Conservatorio di Livorno, che per l'occasione ha dedicato un pezzo, una composizione speciale per Benetti, a Livorno. .