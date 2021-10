X Factor 2021, al via i live giovedì su Sky Uno

Nessun limite, nessuna categoria, quattro squadre, dodici artisti. Inizia la sfida. Cominciano i live di X Factor 2021. I giudici Hell Raton, Mika, Emma, Manuel Agnelli e il conduttore Ludovico Tersigni sono pronti. "Di X Factor la cosa che mi interessa di più di tutte sono le ore di sala prove che ci vengono date per lavorare con loro, perché mentre lavoro ai loro progetti miglioro anche i miei". "È una squadra crossover. Ognuno di loro ha un'identità ben definita, è un'identità che mi ha portato anche a convincermi a scegliere ognuno di loro per la quota che è. Sono molto fiero, sono più in ansia di loro per i live". "Per me il senso che io posso avere qua dentro alla quinta partecipazione è quello di fare racconto musicale". "Volevo fare dipingere un'altra versione della pop che può essere influenzata da diversi generi musicali dove.. anche senza confini geografici". Uno spettacolo nello spettacolo: primo super-ospite Carmen Consoli, poi di giovedì in giovedì i grandi nomi della musica. Per la finale sono attesi i Coldplay e si torna al Mediolanum Forum di Assago. Dalla mezzanotte, dopo il primo live, subito fuori i brani originali dei dodici in X Factor Mixtape volume 2. E poi, come da tradizione, Hot Factor condotto per la prima volta da Paola Di Benedetto di RTL e il Daily già in onda. Insomma: pronti.. partenza.. via! Tutto dal Teatro Repower di Assago.