La quinta stagione di You vedrà Joe tornare là dove tutto era iniziato a New York, lasciandosi alle spalle la vita a Los Angeles. La quarta stagione è stata divisa in due parti e ha visto Joe a Londra dove si era spacciato per un professore di letteratura inglese. Proprio nel finale di stagione Joe torna a New York insieme alla ricca Kate che deve gestire l’impresa di famiglia e aiuta Joe a ripulire la sua immagine come sopravvissuto alla killer Love. In questi nuove 10 puntate Joe continua a tentare di scappare dai suoi desideri oscuri “Hai una bella vita non vale la pena rischiare” dice nel trailer, “in fondo sei un uomo normale”. Ma sicuramente non è proprio così come si evince dal trailer che anticipa la chiusura di un cerchio.