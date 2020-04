Virus, #mypostcardfromitaly: progetto fotografico da casa

Strade deserte o paesaggi sconfinati, balconi che traboccano di fiori o di bandiere italiane, scatti in bianco e nero o a colori. Sono queste alcune delle fotografie che mostrano cosa tutti noi vediamo dalla nostra finestra di casa. La challenge fotografica si chiama My Postcard from Italy. In un momento non solo di sofferenza, ma anche di solitudine e di incertezza per il futuro, l'idea lanciata da FeelRouge Worldwide Show vuole provare a trasformare l'isolamento come un'occasione per documentare la bellezza architettonica delle nostre città e del nostro Paese. Attraverso questa, diciamo, apparente solitudine, possiamo anche riscoprire la bellezza, la magia. L'idea è nata da FeelRouge, un'agenzia di grandi eventi, quando Monica Leone mi ha chiamato, nella mia veste di fotografo naturalmente, e anche di Presidente dei Fotografi Italiani ho accettato con grandissimo entusiasmo, proprio perché secondo me è un'iniziativa che ci costringe a stare in casa, cosa che è doverosa, ma che soprattutto rende la giornata creativa. Con oltre 2000 fotografie già pervenute, la realizzazione di un mosaico collettivo della nostra Italia, la speranza è anche quella in un futuro di farne una mostra visibile a tutti. Per non dimenticare.