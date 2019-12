Whoopi Goldberg presenta suo libro "The Unqualified Hostess"

Non poteva esserci tributo più sentito per la svitata in abito da suora più amata di Hollywood. Whoopi Goldberg arriva a Bassano del Grappa, appuntamento a Palazzo Roberti, per presentare il suo nuovo libro: "The Unqualified Hostess", un simpatico manuale su come preparare la tavola. Un gran sorriso, occhi vispi e modi gentili da antidiva anche se lei ha vinto tutto, dall'Oscar per Ghost al Tony Award senza dimenticare l'Ammy e il Grammy. - Idem, dille idem. - Che significa idem? L'intervista esclusiva a Sky Tg 24 è l'occasione anche per parlare di lei e del suo impegno civile e di cinema.