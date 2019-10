X Factor 13, giovedì alle 21.15 su Sky Uno al via i live

Un rivoluzionario X-Factor Dome e Achille Lauro. Sono solo due delle novità dei nuovi live di X Factor che stanno per cominciare. Hi-tech, green, uno show nello show, Mara con gli over, Samuel leader dei gruppi, Malika caposquadra degli under uomini, Sfera con le under donne sono pronti a sfidarsi sul palco a suon di talento. Special guest Mika e Coez. Ci sarà il ritorno a casa di Mika e siamo molto contenti di riabbracciarlo e Coez che è uno dei rappresentanti di questa nuova vita della musica italiana che torna a essere importante anche in radio, ormai un sacco di pezzi in radio sono di musica italiana e Coez è sicuramente uno dei più passati. Al Daily Luna Melis, mentre per l'Extra Factor, come anticipato, Achille Lauro e Pilar Fogliati. Sono stracontento di essere stato chiamato a essere consigliere della dottoressa qui. Diciamo che mi piace questo ruolo perché comunque sarò l'amico dei ragazzi, ho fatto un po' il percorso che hanno fatto anche loro, dal niente ai grandi palchi, quindi mi sento nella posizione di poterli aiutare emotivamente. Cosa ci dobbiamo aspettare allora da questo Extra? Allora, beh, questo Extra prima di tutto la grande novità è che i giudici rimarranno con noi. Quindi, insomma, di solito non è stato cosi. Ci saranno poi una carrellata di, diciamo, situazioni abbastanza comiche, ma anche tecniche musicali, per questo c’è la guida musicale qua accanto a me e ci sarà da sorridere, ovviamente, diciamo che ci prendiamo in giro. Ci prendiamo un po' in giro.