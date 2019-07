X Factor, al talent è tempo di bootcamp

La macchina di X-Factor riparte da Mediolanum Forum con i Bootcamp che rappresentano la fase centrale dei provini. La tredicesima edizione del talent show musicale di Sky ha Mara Maionchi, la veterana e vincitrice delle ultime due edizioni. Con lei sul tavolo dei giudici ci sono tre new entry: la cantautrice Malika Ayane, il cantante e autore, frontman dei Subsonica, Samuel e la star della trap Sfera Ebbasta .Una giuria profondamente rinnovata che piace al conduttore del programma. “Mi sembra una bella giuria. Poi, quando si fa un po' di cambiamento, c'è sempre l'entusiasmo che, magari, dopo tanti anni viene un po' a prosciugarsi, invece questi tre giudici nuovi hanno portato curiosità, voglia e stimoli nuovi per tutti.” Cattelan si prepara a condurre per la nona volta consecutiva X-Factor. In questa edizione anche uno degli autori ha parole lusinghiere per Sfera Ebbasta. “E' un ragazzo che, secondo me, farà un grande scarto quando poi le puntate andranno in onda rispetto alla percezione che il pubblico, che magari lo conosce meno, ha di lui, no? E' visto un po' come un personaggio oscuro, in realtà è un ragazzo molto educato, molto sorridente, molto positivo, è molto propositivo anche con i ragazzi, con i cantanti, quindi, secondo me, farà una bellissima stagione.” Samuel, il leader dei Subsonica, traccia un primo bilancio sulla sua partecipazione al talent. “Quando mi sono trovato di fronte ai ragazzi che mettono in campo un'energia incredibile, che io per questioni anagrafiche, effettivamente, ho un po' perso, inevitabilmente ha trasportato quell'energia anche in me e mi ha fatto venire voglia di rimettermi in gioco.” Contenuti, suoni, voci: ecco cosa chiede Samuel alla sua prossima squadra di cantanti. “Per me le parole sono fondamentali e importanti. Il suono è quello che caratterizza una scelta, un percorso musicale, un'idea di musica e la voce ne abbiamo tantissima in Italia.” Dopo i Bootcamp sarà il momento degli Home Visit e poi delle puntate in Prime Time. X-Factor tornerà a settembre su Sky Uno. La gara vera e propria può attendere, ma le selezioni promettono già scintille.