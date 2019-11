X Factor, Giordana e Nicola sono i due eliminati

“Questo è per gli uomini duri che vogliono far l'amore, ma sanno che non verrà”. Un inno alla diversità, un inno all'unicità. Marco D'Amore e Alessandro Cattelan danno il via al sesto live di X Factor. “Questa è tua. Fate che le mie parole valgano, fate che non sia una di quelle poesie scritte”. Un attimo dopo Davide va al ballottaggio contro Giordana. Il cerchio si stringe. La gara continua. Sul palco Dardust e un'orchestra di 40 elementi accompagnano i concorrenti. Arriva Francesca Michielin, che torna a X Factor con la sua Cheyenne. Il pensiero va alla finale del 12 dicembre al Mediolanum Forum. “La finale, ovviamente, si sta avvicinando sempre di più. Ci saranno grandi ospiti, come ogni anno. Il primo che ho il piacere di annunciarvi è che al Mediolanum Forum ci verrà a trovare Robbie Williams”. Seconda manche. È il momento degli inediti. Un altro ritorno sul palco di X Factor; Anastasio incanta con il suo rap. “Voglio che te ne vai e che non torni più da noi, e che la smetti di fare il prepotente con gli amici tuoi”. Riflettori accesi sui ragazzi; al ballottaggio vanno in tre. Il pubblico è il quinto giudice. Al verdetto finale Nicola ha la peggio. “L'eliminato di questa sera è Nicola Cavallaro. Fate un applauso a Davide”. Prossimo appuntamento la semifinale. Super ospite all'X Factor Dome Tiziano Ferro.