X Factor, home visit: si decide chi va ai live

Ragazzi. Ciao. Ben arrivati a Berlino. X Factor fa tappa a Berlino per gli Home Visit, un appuntamento delicato, che arriva ad una settimana dai live. I giudici sono chiamati a selezionare tre componenti per squadra. Saranno quindi in otto ad abbandonare il talent, due per categoria. Alcune novità di questa edizione. Per la prima volta agli Home Visit l’aspirante concorrente si esibisce davanti al giudice, ma anche di fronte ad un pubblico vero. Ad aiutare nella scelta Malika, Sfera, Maionchi e Samuel sarà il conduttore Alessandro Cattelan, che da quest'anno è anche autore in questa tredicesima edizione di X Factor. I primi a calcare il palco di un locale berlinese sono gli under uomini di Malika Ayane. Gli under donna sono state, invece, convocate da Sfera Ebbasta. I cinque over scelti ai Bootcamp da Mara Maionchi, si sfidano su un ponte della capitale tedesca. Con loro ci sarà la band I Bamboo, che suona con strumenti riciclati. Samuel e i suoi gruppi suonano, invece, in un locale storico. A smorzare la tensione c'è un ospite internazionale: LP. L'artista statunitense farà un'esibizione con i suoi più grandi successi.