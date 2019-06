X Factor, i giudici: Sfera Ebbasta, Malika, Samuel, Maionchi

Un'edizione all'insegna della rivoluzione e del cambiamento a partire dalla nuova giuria. X-Factor rilancia e riparte puntando sull'amatissima Mara Maionchi, accogliendo i nuovi Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. E' lei la signora indiscussa del talent show con incredibili successi nel suo percorso nell'industria discografica. Avr� il compito di fare da padrone di casa agli altri, quello di entrare in un mondo fatto di talento e spettacolo. Altra donna del gruppo Malika Ayane, raffinata ed eclettica cantautrice. Arriva Samuel, autore e compositore di otto album originali con i Subsonica, oltre che, con un'attivit� da solista. Sfera Ebbasta � il personaggio musicale del momento, una rapstar che ha conquistato i record di play streaming e che, dice, non vedo l'ora di raccontare chi sono, attraverso la musica a X-factor. Confermato, anzi, confermatissimo, come si legge sulla nota stampa, Alessandro Cattelan alla conduzione. Sar� insomma un'edizione tutta da vivere.