X Factor live, apre Lewis Capaldi, eliminato Enrico

Prati e fiori. Si parte all'insegna della salvaguardia dell'ambiente. I ragazzi, il cantautore scozzese Lewis Capaldi sotto i riflettori. Con Mara in stile trap, inizia il secondo live dall'X-Factor dome. Ero stufa di essere una vecchia babbiona, sono passata al trap. Gara a due manche da sei e da cinque cantanti. Al tavolo dei giudici, Sfera, Malika, Mara, e Samuel per loro non è più tempo di convenevoli. I Maneskin tornano a casa. La sfida tra i concorrenti continua. Enrico e Marco vanno al ballottaggio, Malika perde uno dei suoi talenti. Ultima votazione per l'eliminazione di Enrico che di fatto è il secondo eliminato in questa stagione di X-Factor, fate un grande applauso per Marco che passa il turno.