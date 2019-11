X Factor live: apre Lewis Capaldi, Enrico viene eliminato

Prati e fiori. Si parte all'insegna della salvaguardia dell'ambiente. I ragazzi, il cantautore scozzese Lewis Capaldi sotto i riflettori. Con mare in stile trap, ha inizio il secondo live dall' X-Factor Dome. Ero stufa di essere un vecchia babbiona e sono passata al trap. Gara a due manche da cinque e sei cantanti. Al tavolo dei giudici, Sfera, Malika, Mara e Samuel per loro non è più tempo di convenevoli. I Maneskin tornano a casa. La sfida tra i concorrenti continua. Enrico e Marco vanno al ballottaggio, Malika perde uno dei suoi talenti. Ultima votazione per l'eliminazione di Enrico che di fatto è il secondo eliminato in questa stagione di X-Factor, fate un grande applauso per Marco che passa il turno. Per quanto riguarda la prima canzone del live, del primo live era un po' piatta quella canzone lì, quindi non risalta proprio la mia voce. Invece Cieli Immensi, quella è una bella canzone. Forse l'arrangiamento era lontano dal mio mondo musicale.