X Factor live, eliminati Marco e Lorenzo

Si accendono i riflettori sul palco. Samuel, Sfera e Malika. “Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto a un giorno di sole”. I giudici aprono il terzo live di X Factor esibendosi con il loro cavallo di battaglia. “Non mi cambiano i soldi né la fama, no. Ho ancora la fame della prima volta, quando ai live erano in dieci sotto il palco e mo che uso lo champagne solo per bagnare la folla”. Cosi come i concorrenti impegnati nella prima serratissima manche. Uno dopo l'altro danno il loro meglio, e il pubblico da casa decide il primo eliminato della serata. Marco è fuori. “Marco”. “Ho fatto molti lavori nella vita, ma la musica c'è stata sempre e ci sarà sempre ovviamente. Ora con X Factor speriamo che si apra, insomma, la possibilità di farlo diventare un lavoro, e non solo un dopolavoro”. Lo spettacolo continua. Al banco dei giudici sono scintille. “Però poi, cioè, essere anche più garbato alle volte”. La gara prosegue. All'X-Factor Dome arriva Marracash insieme a Cosmo. È il momento del ballottaggio, poi il verdetto finale. Malika perde un altro talento. “E quindi elimino Lorenzo. Mi spiace”. “Ti senti veramente bene, accompagnato da persone che condividono la tua stessa passione, accompagnato anche da altre persone che organizzano tutto quello che sarà la tua esibizione sul palco. È veramente una cosa unica”.