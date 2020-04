"X Factor" riparte, i ragazzi partecipano ai precasting

Ciao X-Factor Italia. Sono… Sono Aurora. Io mi chiamo Marco. Edoardo. Giulia. Vengo da Asti. Modena. Lucca. Napoli. Benevento. Brindisi. Vi faccio vedere la mia stanza. La mia camera è veramente piena di cose. Qua scrivo, qua faccio un pochino tutto, insomma. Questo è il mio gatto che si chiama Noa. Quelli sono dei cartelloni che mi hanno fatto i miei amici. Per fortuna ho la mia tastiera. Qui c’è una cosa importantissima, il mio microfono. Passo la maggior parte delle giornate, se ho qualche motivetto in testa, è qui che prende vita. Scrivere canzoni. Mi dà una carica pazzesca. Il canto in questo mi sta aiutando veramente tanto. La musica è parte di me. Mi metto su… parto per dei viaggi che sono lontanissimi, anche se sto dentro casa mia. Senza la musica, probabilmente a quest’ora sarei già impazzita. Il fatto che non ci si possa neanche abbracciare è dura. La prima cosa che farò, sarà andare ad abbracciare mia nonna. Gli amici. La mia ragazza. A casa si possono fare un migliaio, davvero, di cose. Il messaggio che voglio lanciare è di non smettere mai di crederci. Questo, secondo me, sarà solo un brutto ricordo e il 2020 inizierà proprio dalla fine di questa quarantena.