X Men Dark Phoenix, la première a Los Angeles

Premier a Los Angeles per il nuovo ultimo capitolo degli X-Men, che tornano con “Dark Phoenix”. Basato sulla storia della Fenice Nera, che aveva già ispirato “X-Men - Conflitto finale” nel 2006, questa avventura mette al centro la figura di Jean Grey. A incarnarla c'è Sophie Turner, la celebre Sansa Stark del Trono di Spade. Come spiega la star Michael Fassbender, il potente Magneto del film. “Penso che il fatto che la storia finisca con Jean Grey, che si concentri su di lei, ritengo sia giusto. Lei è in prima fila in questa vicenda, la più potente mutante che ci sia. Il suo personaggio era stato già toccato un po' in “Last Stand”, ma non le aveva davvero reso giustizia, mentre qui abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Sophie è fantastica in questa parte, ed è fondamentalmente una giovane donna in un momento di crisi”. Un film che va oltre le differenze di genere, come racconta Alexandra Shipp, Tempesta nella finzione. “In questo film abbiamo sia un protagonista che un antagonista che sono donne, ma ciò che è così bello è che non menzioniamo il loro genere. I loro genitali non dovrebbe avere niente a che fare con questo, e penso che quello sia il vero femminismo. E quando capisci che non è uno superiore e una inferiore, o qualcosa d'altro, questo è uguaglianza”. Nel cast di “X-Men: Dark Phoenix”, firmato da Simon Kinberg, ci sono, tra gli altri, James McAvoy, il dottor Xavier, Jennifer Lawrence, che interpreta Mystica, Jessica Chastain, la cattiva Lilandra.