Ylenia Lucisano, la cantautrice è al suo secondo album

È una delle 11 canzoni del suo nuovo Album. "Non mi pento" è stata da poco pubblicata anche in versione remix dal musicista Davide Ferrario. È un brano che parla della mia voglia di non buttarmi giù di fronte agli errori e di imparare e crescere sempre rispetto agli errori che ho fatto. Il suo secondo album, realizzato da cantautrice, l'ha chiamato "Punta da un chiodo in un campo di papaveri" C'è un po' questo contrasto tra la purezza del papavero, che ti riporta un po' al mondo onirico, al mondo psichedelico e sognante di questo disco in contrapposizione, appunto, con il chiodo, che è il lato forse difficile, il lato duro della vita che ti riporta alla realtà. Ylenia Lucisano sarà in tour con il suo ultimo album a novembre. Nel frattempo gira l'Italia presentando il suo disco con alcuni showcase. Il 23 luglio apre il concerto di Francesco De Gregori a Soverato. Ho avuto il piacere di fargli ascoltare la pre-produzione di questo secondo disco, che poi ho voluto dedicare a lui, proprio perché è un'artista ed è un grande mito che comunque mi ha sempre spronato nel credere nei miei sogni.