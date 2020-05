Zucchero canta Stipe, ex Rem commosso ringrazia

Zucchero canta e Michael Stipe gli fa eco su Instagram. L'emozionante "Amore adesso!", adattamento in italiano di "No Time For Love Like Now", eseguito nella struggente atmosfera di una Venezia deserta nei giorni della quarantena, ha raggiunto l'autore del brano originale, l'ex leader dei REM Michael Stipe, che lo aveva scritto con Aaron Dessner dei National. Nel post il musicista statunitense ringrazia Zucchero e si dice commosso della bellissima versione che è stata fatta del suo pezzo. "Piazza San Marco a Venezia è uno dei posti che preferisco al mondo, non potrei esserne più orgoglioso" scrive Stipe, che conclude con una dedica affettuosa: "Il mio cuore è aperto all'Italia. Con amore, Michael".