Calcio femminile, Vitale: lottiamo per il professionismo

“Un commento sul campionato e su quanto accaduto questo weekend”. “È stato un weekend difficile. Purtroppo a noi non è andata bene, perché abbiamo perso fuori casa con la Florentia. È un campionato difficile perché è combattuto, ci sono tante squadre secondo me tutte dello stesso livello, che, a differenza magari degli altri anni, che non era cosi, non ci sono partite facili”. “Quali sono i problemi del calcio femminile?” “Sicuramente noi adesso stiamo lottando per il professionismo. Per noi è fondamentale avere una tutela e combattere per i nostri diritti, perché sicuramente ce n'è bisogno. L'uomo gioca a calcio e la donna gioca a calcio. Per me non c'è differenza”. “In campo non rinunci alla tua femminilità”. “No, non rinuncio alla mia femminilità. Mi piace entrare in campo con un filo di trucco. È una cosa che mi fa sentire bene”.