Spadafora: impossibile definire ora data ripresa campionati

Non posso che ribadire e confermare la mia linea e quella del Governo che non è mai cambiata, e cioè auspichiamo tutti vivamente che i campionati possano riprendere regolarmente, allo stesso tempo oggi è impossibile definire una data certa, perché dobbiamo almeno verificare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane, dal momento che solo due giorni fa il Paese ha avviato la graduale fase di riapertura e dovremo anche ricevere le valutazioni del comitato tecnico scientifico e solo allora il Governo potrà decidere. Il mio impegno a favore di tutto il mondo dello sport, e ho concluso, è raccontato dai fatti: due decreti già approvati e quello che ci accingiamo ad approvare contengono misure straordinarie adeguate a questa terribile situazione al fine di limitarne enormente i danni per tutti i settori, calcio tra questi, e che spero possano rappresentare per il calcio, ma anche per tutte le altre discipline, lo sport di base, un'occasione per rigenerarsi, riformarsi e ripartire più di prima