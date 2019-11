Tennis, Sinner: si deve sognare, porto a casa tanta fiducia

Si deve sognare soprattutto nel nostro sport. Poi, se ce la fai o no è un'altra cosa. Però guarda, io ho provato il mio massimo, ho provato di far vedere anche alla gente che c'ho il livello. Ho giocato abbastanza bene, anche nelle scorse settimane che mi ha dato tanta fiducia. Adesso sono molto contento. Sicuramente è un torneo importante perché ci sono giocatori fortissimi e devi avere sempre, devi essere sempre molto sul prezzo dall'inizio. Sicuramente mi porto a casa molta fiducia, soprattutto per l'anno prossimo che è importante. Magari ripartire anche bene l'anno prossimo, poi si vede.