Bebe Vio: "Sono stata fortunata, ora devo dare una mano"

Io sono stata molto fortunata perché ho trovato tantissime persone che mi hanno dato una mano, appunto adesso il mio compito è quello di dare una mano agli altri. In Italia se tu sei giovane e sei amputato o qualsiasi tipo di disabilità, lo Stato non ti passa le protesi sportive se già non hai fatto risultati sportivi. Però un bambino di 3 anni non riuscirà mai, senza una gamba, non riuscirà mai ad ottenere qualsiasi risultato sportivo se non avrà qualcuno che diciamo gli da la prima gamba, la prima carrozzina, le prime stampelle per iniziare a fare sport, quindi abbiamo creato "art4sport" che l'associazione onlus che hanno creato i miei genitori, lì vedete tutte le immagini dei bambini, al momento abbiamo 42 bambini, dai 3 anni, si quindi sono bambini, fino ai 30, quindi sono diciamo grandi bambini, e li diamo una mano fisica a fare sport e questa è così. L'associazione "art4sport" si occupa solo di amputati.