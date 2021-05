“Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio." Sembrano parole d’addio quelle scritte da Cristiano Ronaldo in un post su Instagram. "Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A”, ha scritto il portoghese. “Complimenti all'Inter per il meritato titolo” ha aggiunto. “Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione". Ronaldo si dice comunque soddisfatto: "Ho raggiunto l’obiettivo”. “Vincere Campionato, Coppa Italia e Supercoppa, essere Miglior Giocatore e Capocannoniere". "Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove ed è ciò che continuerò sempre a inseguire fino all'ultimo giorno”.