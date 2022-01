Djokovic accolto a Belgrado ma rischia il Roland Garros

Accolto da eroe in patria, con tanto di maxi scritta luminosa sulla Torre di Belgrado. Nole tu sei l'orgoglio della Serbia. E sventolio di bandiere tricolori serbe. Djokovic atterra a Belgrado dopo l'espulsione dall'Australia e uno scalo notturno a Dubai. Criticato in modo unanime dal mondo dello sport, e non solo, e reduce da una delle sue peggiori sconfitte. Il numero uno del tennis mondiale, preferisce non commentare, né rilasciare dichiarazioni riguardo alla sua contesa giudiziaria durata 10 giorni, con le autorità di Camberra che gli hanno annullato il visto d'ingresso nel paese. Vuole solo riposarsi e riprendersi. Djokovic, non si è vaccinato ma rivendicava un'esenzione, in quanto guarito dal Covid contratto il 16 dicembre. Ora dopo l'esclusione dagli Australian Open, Nole rischia di dover saltare altre competizioni, come un Roland Garros previsto il 22 maggio in Francia. Parigi, fa sapere che non ci sarà nessuna bolla per i tennisti del torneo, come sembrava giorni fa. Un escamotage, che avrebbe consentito di riceve sportivi non vaccinati, che arrivano dall'estero. Invece rettifica al Governo, tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una gara, dovranno essere vaccinati per entrare in un impianto sportivo. Il Governo francese precisa, che sebbene non sia necessario essere vaccinati per entrare in Francia, il Pass-vaccinale, il nostro Super green-pass si applicherà invece a chiunque entri un impianto aperto al pubblico. Intanto la Cina, alle prese con una nuova ondata di infezioni, e in nome di una politica da sempre intransigente, . Ha deciso che le Olimpiadi Invernali previste nel paese a breve, si svolgeranno senza pubblico. Le vendite dei biglietti sono state annullate, solo gli invitati potranno seguire le gare e le prove.