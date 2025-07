Fair Play Menarini, intervista a Arianna Errigo

"Io credo che la lezione più importante che mi ha dato lo Sport è il rispetto, il rispetto per l'avversario, il rispetto delle regole del gioco, ma soprattutto il rispetto anche per se stessi che non deve assolutamente mai mancare. Il momento più bello della mia carriera sicuramente rimane quello da porta bandiera, è stato un momento incredibile, un'emozione unica, è stato un motivo d'orgoglio, è stato bellissimo, è stato emozionante e racchiude proprio tutta la carriera, tutti i momenti ed è stato un momento di riconoscenza che non dimenticherò mai. L'immagine che mi viene in mente è la stretta di mano che nella scherma si dà subito dopo l'incontro. È un gesto simbolico che però è assolutamente importante che impari dal primo giorno che fai scherma, quindi finisce l'incontro, e da una parte c'è chi ha vinto, dall'altra parte c'è chi ha perso, ma si va uno davanti all'altro e si stringe la mano e quello credo sia uno dei gesti più belli che la scherma insegni". .