Inter, Arturo Vidal positivo al Covid-19. VIDEO

Il centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal, è stato ricoverato in ospedale in Cile. È risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto lo staff della Nazionale cilena. Lo ha scoperto dopo il controllo di un amico asintomatico. È ricoverato in ospedale a Santiago con febbre e complicazioni respiratorie. Il giocatore sui social: “Vi chiedo un favore: se potete vaccinatevi!”. Non potrà giocare giovedì contro l'Argentina per la qualificazione ai Mondiali. Su Twitter promette: “Mi riprenderò presto per poter indossare la Roja de Todos”.