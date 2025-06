Pilota di F1 Kimi Antonelli dopo la prima prova di maturità

Andrea Kimi Antonelli, campione della Mercedes di Formula 1, è stato raggiunto dalla stampa all'uscita di scuola, dopo aver sostenuto la prima prova di maturità con tutti i suoi compagni. Domani sarà il turno di quella di inglese e poi gli orali dell'esame di Stato. Un traguardo molto importante per il pilota, che è entrato a scuola da un'entrata secondaria per non essere disturbato da flash e telecamere, ma che docenti e compagni dicono si sia preparato con grande attenzione. Kimi ha raccontato di aver passato la sera prima della prova a ripassare con i suoi amici ascoltando la celebre canzone “Notte prima degli esami”.