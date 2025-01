Centinaia di tifosi hanno accolto Lionel Messi a Lima, in Perù, martedì 28 gennaio. L’Inter Miami, dove gioca l’argentino, è nel Paese per un’amichevole contro l’Universitario. Messi ha salutato i fan dall’autobus della squadra, scortato dalla polizia tra la folla. “L’ho visto per cinque secondi… È stato incredibile”, ha detto un tifoso sul posto. L’Inter Miami affronta l’Universitario il 29 gennaio.