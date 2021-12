Mattarella: "L'anno d'oro per lo sport proseguirà nel 2022"

Durante l'emergenza della pandemia il nostro Paese ha sofferto molto. È l'anno d'oro dello sport, l'anno che sta per concludersi. Certamente proseguirà in quello successivo che sta per aprirsi. È stata una risposta di speranza e di ottimismo offerta al Paese dal mondo sportivo del nostro Paese, olimpico e paralimpico. Ed è interessante riflettere su questo perché questi, anche, successi sportivi hanno smentito un cliché uno stereotipo diffuso in Europa - duro a morire quanto infondato - di un popolo, gli italiani, indisciplinato, confondendo con questo l'attitudine alla fantasia, l'attitudine alla creatività, all'inventiva.