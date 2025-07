Milano Cortina, le vetrine di Rinascente per le Olimpiadi

Eccolo l'atteso QR Code. Campeggia sulle vetrine della Rinascente in Piazza Duomo, sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026. Basta inquadrarlo per entrare nel mondo virtuale dei giochi invernali. "Cosa sta acquistando?" "Sto cercando i biglietti per il pattinaggio di figura, per le prime date, perché sono un'appassionata". Non solo pattinaggio, ma anche carling, hockey sul ghiaccio, snowboard, sci di fondo, slittino, salto con gli sci. E in vendita ci sono anche i biglietti per la cerimonia di apertura del 06/02. "Abbiamo inaugurato da pochissimo questo progetto di vetrine che raccontano il ticketing di Milano-Cortina 2026 e sono davvero tantissimi i milanesi e i turisti curiosi di scoprire il palinsesto delle gare. Rinascente decide di essere all'interno di questo grandissimo evento perché è proprio nel nostro DNA essere sempre per la città, con la città e nella città. E quindi protagonisti dei grandi eventi, avvicinando il grande pubblico a questi grandi momenti per la cultura del nostro Paese". Questa è solo la prima tappa di avvicinamento a Milano-Cortina. Dai primi giorni di dicembre fino al 31/03, quando finiranno le Paralimpiadi, qui sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale: cappelli, magliette, felpe e tazze, ma non solo. "Questo Natale sarà un Natale olimpico, la prima tappa di un grande palinsesto di eventi per l'intrattenimento della città che ci accompagnerà per tutti i giochi invernali". .