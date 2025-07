Sabato 12 luglio, a Midtown Manhattan, i tifosi di Chelsea e Paris Saint-Germain si sono radunati in due eventi separati alla vigilia della finale del Mondiale per Club. Per molti era la prima occasione di vedere il proprio club dal vivo negli Stati Uniti. I fan del Chelsea, consapevoli di essere sfavoriti, puntano su una vittoria a sorpresa. I parigini, forti del recente trionfo in Champions League, sognano un’altra coppa.