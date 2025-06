Numeri da record per la Dolomiti extreme Trail 2025

Numeri da record per l'ultima edizione della Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail, l'evento del trail running che dal 2013 si svolge sulle strade e i sentieri della Val di Zoldo. Una manifestazione che quest'anno ha visto 3.251 atleti provenienti da tutto il mondo, oltre il 30% donne, che hanno gareggiato tra vette iconiche come il Monte Pelmo e il Monte Civetta. La gara regina è stata ovviamente la 103K, gara di 103 chilometri di sviluppo e oltre 7.000 metri di dislivello, con partenza alle 22 di venerdì per gli oltre 400 iscritti. A vincere dopo 13 ore e 32 minuti e 51 secondi è stato Nicolas Lemoine. Tra le donne vittoria per la francese Kaithlin Allen. Ma oltre che una gara, la Kailas di XT si è confermata una grande, grandissima festa per la Val di Zoldo, con oltre 450 volontari che grazie all' ausilio dei mezzi Ford hanno lavorato in zona arrivo e partenza, ma anche lungo i sentieri di un patrimonio dell'umanità Unesco, come quello delle Dolomiti. Appuntamento all'anno prossimo con la Kailas di XT che potrebbe ampliare i suoi orizzonti fino in Cina per costruire, sulle orme della Via della Seta, la Via dello Sport. .