Domenica 16 marzo, la Maratona di Roma è iniziata con un emozionante silenzio collettivo. Prima della partenza, 30 mila runner da 126 Paesi hanno osservato 42 secondi di silenzio, uno per ogni chilometro, per esprimere solidarietà a Papa Francesco, ricoverato da un mese in ospedale. Un gesto simbolico che ha sospeso musica e festeggiamenti, trasformando la gara in un momento di riflessione e vicinanza al Pontefice.