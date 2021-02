Serie A, Inter-Genoa 3-0: video, gol e highlights

in mezzo al campo subito reattivo Barella, poi Lukaku e Lautaro manda a vuoto Radovanovic, corre Lukaku verso la porta, punta Zapata, lo calcia col destro. È appena cominciata e ha già bussato dopo 37 secondi. Big rom 1 a 0. Barella esterno verso Lukaku può aspettare Darmian, lo aspetta lo serve Darmian, si inserisce Hakimi e va vicinissimo al gol del 2 a 0. Barella, finge il tiro va col destro, poi col sinistro e colpisce la traversa. Eriksen a due tocchi controlla con la coscia e lancia di prima per Lukaku, che va di nuovo a sfidare Radovanovic, allunga Lukaku in area di rigore e calcia ancora. Area affollata, calcio d'angolo che arriva palla interessante, Handanovic se la perde cadendo sul suo compagno, calcia Scammacca, che prende Handanovic Lukaku al limite dentro da a Barella, si scambiano i due, ce l'ha ancora sul destro, partito di nuovo Barella che si gira Lautaro. Perin gliela blocca. Barella può crossare al volo verso Lautaro e ancora Perin a dire di no. Eriksen, Perisic, buono 1 e 2, ancora Eriksen, Lautaro ancora 1 e 2. Eriksen potente, ma alto. Porta palla a Lukaku, galoppata del belga ancora Lukaku aspetto Darmian solo in area, Darmian fa 2 a 0 sull'assist di Romelu Lukaku. Perisic ancora a strappare, mette una gran palla per Lukaku, Perin eccezionale arriva Sanchez, fa 3 a 0 per l'Inter. Palla per D'Ambrosio, Perrin evita lo 0-4 Palla di Eriksen per Sanchez, la sbaglia e la lascia volontariamente a Lukaku, che l'ha giocata la palla arretra ancora per Sánchez Perrin arriva pure qui. Fischia tre volte, tre come i punti dell'Inter che travolge il Genoa.