Passo falso per il Milan che in casa contro il Cagliari non va oltre lo 0-0. Nel posticipo della 37/a giornata del campionato di serie A la squadra rossonera, senza Ibra infortunato, non riesce a battere i sardi. Per la Champions si decide all'ultima giornata: Rebic e compagni se la vedranno con l'Atalanta a Bergamo mentre la Juve sarà di scena a Bologna. .