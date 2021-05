esta in corsa per un posto in Europa il Sassuolo dell'ormai partente De Zerbi. Contro un Parma ormai allo sbando, all'ottava sconfitta consecutiva - mai successo negli ultimi novanta anni di vita del club crociato - i modenesi ne fanno tre e restano a due punti di distanza dalla Roma. Tutto troppo facile però per loro al Tardini.