La leggenda dell'NBA Shaquille O'Neal ha sopreso uno sconosciuto quando ha deciso di pagare per lui l'anello di fidanzamento che stava comprando. Mentre si trovava in un negozio di gioelli Shaquille O'Neal ha sentito che un cliente chiedeva il prezzo per un anello e ha deciso di pagare per lui. "Mi piace far sorridere le persone" ha detto il campione. Credit: Shaq Fu Radio via Storyful.