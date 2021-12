Simone Biles, la ginnasta Usa atleta dell'anno per Time

Essere un campione non vuol dire per forza vincere medaglie, essere the greatest of all time, la più grande di tutti i tempi, non significa solo sorridere stringendo l'oro fra le mani, ma avere anche la capacità di fare un passo indietro. Ad insegnarlo al mondo quest'estate, è stata la ginnasta americana Simone Biles, a certificare l'importanza e la grandezza delle sue azioni, è arrivato il Time che ha deciso di nominarla: atleta dell'anno. Già pluricampionessa olimpica e favorita per cinque ori, Biles che si era allenata duramente per cinque anni aspettando Tokyo, a pochi minuti dalla gara ha rimesso le sue cose in borsa e ha annunciato alle compagne che non avrebbe gareggiato e che avrebbe fatto il tifo per loro dalla panchina. È tornata solo per le ultime competizioni, portando a casa un argento a squadre e un bronzo alla trave, ma Biles ha comunque saputo usare i riflettori puntati su di lei, per dare voce al suo malessere interno, ai suoi problemi di salute mentale, che l'avevano portata ad un disturbo dell'equilibrio potenzialmente mortale, quando il tuo sport è la ginnastica artistica. Prima di lei solo pochi atleti, come Michael Phelps e la tennista Naomi Osaka, erano stati aperti sulle difficoltà di questo tipo, ma la scelta di Biles è stato un vero e proprio spartiacque per i tempi, i luoghi, i modi e soprattutto per chi l'ha compiuta. Una giovane donna già leggenda, da cui per anni non ci si è aspettato altro che la perfezione, anche quando lei e tutte le sue compagne di squadra, sono state travolte dallo scandalo dell'ex osteopata della nazionale Larry Nassar, che ha mostrato al mondo gli orrori e gli abusi che le atlete hanno subito per anni nell'indifferenza generale, come la stessa Biles ha dichiarato davanti al Senato, fra le lacrime, lo scorso 15 settembre. Sembra proprio che l'FBI si sia dimenticata di noi, ha sottolineato la ginnasta, denunciando le conseguenze gravi e devastanti che gli abusi su un minore hanno, quando sono perpetrati così a lungo. Demoni che la ginnasta ha portato dentro di sé per anni, pensando che continuare a vincere fosse il modo migliore per seppellirli, fino a quando non ha mostrato a se stessa e al mondo, che la vera grandezza, come certifica anche il Time, non è nel mettere a tacere a suon di risultati le proprie fragilità, ma nel chiedere aiuto per riconoscerle, accettarle e conviverci, per vincere la gara più difficile: quella della vita.