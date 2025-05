Il 23 maggio decine di migliaia di tifosi hanno accolto il Tottenham Hotspur nel nord di Londra per celebrare la vittoria in Europa League. La squadra ha sfilato su un bus scoperto dopo il successo per 1-0 sul Manchester United a Lisbona. È il primo trofeo in 17 anni per gli Spurs, che avevano già vinto l’Europa League in altre due occasioni. Il titolo vale anche l’accesso alla prossima Champions League.