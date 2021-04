Dopo le polemiche per il progetto della Superlega, il proprietario del Liverpool, John W Henry, ha pubblicato un video per scusarsi con i tifosi. "Il progetto non avrebbe mai funzionato senza il supporto dei fan" ha spiegato Henry in un video pubblicato sui social del Liverpool. Henry si è anche scusato con l'allenatore della squadra inglese, Jurgen Klopp e con i giocatori. Credit: Liverpool FC via Storyful.