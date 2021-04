Superlega, Perez: Juventus e Milan non hanno lasciato. VIDEO

Il presidente di Real Madrid e Superlega Perez non si arrende: “Il progetto è in standby. La società della Superlega esiste ancora", afferma Perez. E ancora: "Juventus e Milan non se ne sono andate“. Sull’addio dei sei club inglesi: “Forse non abbiamo spiegato bene il progetto”. Perez ha attaccato il presidente della Uefa Ceferin: “Non ho mai visto un’aggressività del genere”. “Stavamo cercando di salvare il calcio”, ha aggiunto Perez. La Superlega è naufragata 48 ore dopo l’annuncio. I primi a sfilarsi sono stati i 6 club inglesi, seguiti da Inter e Atletico Madrid. In un comunicato la Superlega ha annunciato: “Il progetto è da rimodellare”.