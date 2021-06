Presidente Tokyo 2020: "Non possiamo più rinviare". VIDEO

Non ci saranno altri rinvii dei Giochi saltati nel 2020 a causa della pandemia. A dirlo Seiko Hashimoto, presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020. “Non possiamo rinviare ancora” ha affermato in un'intervista. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 dovrebbero cominciare il 23 luglio. E, a dispetto dei dubbi di molti, i primi atleti sono già sbarcati in Giappone. La prima squadra ad arrivare è stata la squadra di softball australiana. Le atlete e lo staff che li accompagnano sono tutti vaccinati con due dosi e si sono sottoposte a un tampone prima di partire.