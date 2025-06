Uk, Wimbledon inizia sotto temperature record

L'esordio del torneo di Wimbledon 2025 rischia di confermarsi il più caldo nella storia del celebre torneo tennistico, per il piacere di giocatori come lo spagnolo Carlos Alcaraz, già vincitore delle ultime due edizioni che trovano queste condizioni climatiche ottimali. Per i comuni mortali residenti nel Regno Unito, invece si boccheggia, a partire dai residenti di Londra, capitale davvero poco attrezzata ad affrontare il grande caldo. Se la città può contare infatti su grandi parchi e una moltitudine di piscine, le abitazioni e la rete dei trasporti soffrono della scarsa diffusione dell'aria condizionata e rischiano il surriscaldamento a causa di temperature superiori di 10-12 gradi rispetto a quelle normali di questo periodo. Accanto ai consigli alla popolazione per proteggersi dagli effetti della canicola è stata diffusa un'allerta contro gli incendi in condizioni di siccità. E se le fiamme sono una minaccia nel Regno Unito, sono già una certezza in Portogallo, dove si stanno già verificando come in Grecia, i primi incendi. Due terzi del paese sono in stato di massimo allarme con temperature previste fino a 42 gradi a Lisbona, meglio non si sta in Spagna, dove l'ufficio meteorologico statale ha emesso analoga allerta. In Francia sono 84 i dipartimenti sorvegliati speciali, si prevede, supereranno i 40 gradi e resteranno in queste condizioni almeno fino alla metà della settimana. .