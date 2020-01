Lavorability, il nuovo libro autoprodotto di Montemagno

Lavorability. Con un nuovo libro totalmente autoprodotto e un minitour, Marco Montemagno insegna a nuotare nel grande fiume digitale, quello che divide il mondo vecchio da quello nuovo. Con oltre due milioni di followers è seguitissimo sui social dai giovani e dagli imprenditori che devono fare i conti con le nuove piattaforme, perché Instagram Facebook, Youtube e TikTok non sono più i giochini per bambini ma realtà che muovono miliardi. I vecchi lavori muoiono mentre ogni dieci secondi ne nascono di nuovi sui social e Montemagno ci spiega le dieci abilità pratiche per sapere affrontare i lavori del futuro. La prima, quella dell'importanza della comunicazione in rete. È incredibile quanto sia importante oggi la comunicazione sui social, e di fatto è come se fosse un nuovo alfabeto che tu devi imparare come ti insegnano, io ho fatto il classico, ti insegnano latino, greco, l'italiano, fai i temi, è uguale ti devo insegnare come si comunica su questi social, come si comunica su Insta, su Facebook, su TikTok qual è la base che devi avere per poter comunicare, promuovere un tuo prodotto o servizio per trovare un lavoro per inventarti un lavoro. E oggi questo è un aspetto fondamentale come attirare l'attenzione delle persone e come convertire quella attenzione in un'azione.