Serra ecosostenibile per la coltivazione di ortaggi

Una serra delle meraviglie, un piccolo angolo di Olanda su un terreno argilloso della Maremma, dov'è sempre primavera e si producono: 3 tipi di pomodoro, 5 di insalata e basilico, tutto l'anno. Tutto questo grazie alla tecnica idroponica, le piante, cioè, sono fuori dal suolo, in un ambiente quasi asettico e con un uso limitato di risorse. Anche d'inverno si possono coltivare pomodori senza le lampade e il riscaldamento, quando serve, s'irradia da lunghi tubi bianchi che separano i filari e fungono anche da rotaie per i carrelli su cui si sale per le varie lavorazioni. Si chiama agricoltura di precisione, la crescita degli ortaggi avviene sempre in condizioni climatiche ottimali, indipendentemente dai cambiamenti che avvengono all'esterno.