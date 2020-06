Audible, 4 anni in Italia di audiolibri e podcast

Buon compleanno, Audible! La società Amazon che si occupa di audiolibri e podcast festeggia il suo quarto anno in Italia. La piattaforma di ascolto ha avuto una crescita del 100% anno dopo anno, fino agli ultimi due mesi, quelli durante i lockdown che hanno registrato un'impennata del 70% del buzz in rete, ossia l'interesse alla discussione online in relazione alle parole audio libri e libri e podcast secondo i numeri di Blogmeter. Eta il lontano 1995 quando il giornalista e scrittore americano Donald Katz fonda “Audible” e poco tempo dopo per primo al mondo crea i lettori digitali audio portatili. Nel 2000, mentre il mondo delle startup scoppia nella bolla delle dot-com, l'azienda sopravvive e qualche anno dopo si espande anche in Europa. Nel 2008 c'è la svolta, entra a far parte della famiglia Amazon e nel 2016 arriva in Italia. Tra il 2017 e 2018 comincia a lanciare i primi prodotti editoriali in italiano: l'audiolibro di Harry Potter letto da Francesco Pannofino, ma soprattutto “La Piena” di Matteo Caccia, che diviene il podcast bestseller italiano. “E' come se fosse la serie Narcos, ma con la differenza che non è ambientata in Colombia, è ambientata in Liguria e, soprattutto, che non è in video, ma è un racconto in audio.” Oggi gli audiolibri e i podcast sono entrati negli orecchi dei consumatori italiani. L'interesse verso gli audiolibri è cresciuta addirittura del 227% rispetto all'inizio dell'anno, seguita a ruota dai podcast e, inoltre, gli audiolibri vanno fortissimo tra i Millennials, che li usano per approfondire gli argomenti di studio o a cui sono interessati. “Durante il lockdown noi di Audible abbiamo assistito a un vero e proprio boom degli audiolibri e dei podcast. E' un successo che inizia per noi 4 anni fa, esattamente 4 anni fa, quando abbiamo lanciato il servizio Audible in Italia ed è dovuto a due fattori fondamentali: da un lato la facilità di uso della app che è disponibile su ogni smartphone, ma anche su Alexa di Amazon e, dall'altro, al catalogo. Oggi abbiamo oltre 10 mila titoli in italiano e decine di migliaia in lingue straniere. Ci sono tutti i grandi autori italiani e stranieri letti dalle grandi voci del nostro cinema, della nostra televisione e della radio. A questo, però, negli ultimi due anni abbiamo aggiunto una produzione di oltre 60 serie originali di podcast, dando un impulso, secondo noi, fondamentale all'affermazione di questo fenomeno anche nel nostro Paese.” A contribuire a questo successo, dunque, è stata anche la sua produzione di contenuti audio originali che ha coinvolto nomi noti al grande pubblico, l'ultimo dei quali è Alberto Angela che questo lunedì, 8 giugno, lancia il suo primo podcast, un serial in audio a tema storico che gli italiani potranno ascoltare in esclusiva su Audible.