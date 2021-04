Buchi neri supermassicci distorcono la luce. VIDEO

La Nasa ha pubblicato un video per mostrare come la forza di gravità di due buchi neri supermassicci orbitanti distorce la nostra visione. ⁣In questa simulazione, dischi di gas luminoso, caldo e ribollente circondano due buchi neri, mostrati in rosso e blu per tracciare meglio la fonte di luce. Il disco rosso orbita attorno al buco nero più grande, che pesa 200 milioni di volte la massa del nostro Sole, mentre il suo compagno blu più piccolo pesa la metà. ⁣ Credit: @ NASAGoddard / Jeremy Schnittman e Brian P. Powell⁣.