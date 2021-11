Eicma 2021, a Milano il mondo delle due ruote in vetrina

Dopo un anno di assenza causa pandemia, torna alla Fiera di Milano la 78esima edizione di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote. Cinque padiglioni occupati da 820 brand, provenienti da 35 Paesi, che porteranno in scena fino a domenica, il futuro delle due ruote. In casa Yamaha, spicca la nuova versione del TMAX, scooter completamente rivisitato. E nello stand della Yamaha si può incontrare la moto del campione del mondo Fabio Quartararo e toccarla con mano. Nello stand Honda spazio allo scooter ADV 350, una moto versatile sia per città che per un fuoristrada e poi per gli amanti delle prestazioni estreme, la casa giapponese rinnova la sua sportivissima CBR 1000 RR-R, la FireBlade, superbike da pista. Restando in Giappone, Kawasaky espone la nuova Z650RS, una moto che richiama le linee delle Kawasaky anni 70. L'Italia sfoggia con Benelli TRK800, la casa pesarese in occasione dei 100 anni del marchio, svela una moto dedicata al crossover da turismo. Mentre Aprilia espone l'edizione limitata della RS660, con una livrea a stelle e strisce. Alla Fiera delle due ruote di Milano, non soltanto motori termici ma tanto spazio all'elettrico. Come One, l'e-scooter della Piaggio con motore elettrico inserito nella ruota posteriore. Interessante anche la proposta di Vmoto, il nuovo brand top di gamma di Soco, si tratta di Stash un nuovo concetto di moto sportiva per la città. Poi tanto spazio alle biciclette elettriche, come quelle di Vita Group, azienda campana che in due anni ha lanciato sul mercato brand come Vita, Icon-E e The One. E-bike per ogni esigenza e personalizzabili. E poi la leggerissima Urban Bike della siciliana Noko, che invece della catena monta una cinghia in carbonio, che non sporca e non richiede manutenzione.