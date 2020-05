Milano Digital Week, al via l’edizione online

Raccontare la città che cambia, anzi una città che è già trasformata. Con questo spirito parte la Milano Digital week, la rassegna con più di 500 eventi, tutti rigorosamente online. È una delle prime celebri week milanese a ripartire e forse anche la più adatta a raccontare il momento che stiamo vivendo con lo sguardo rivolto all'innovazione e alla tecnologia. Questo è il momento in cui i temi della trasformazione digitale vanno affrontati. Anche perché gli investimenti, i finanziamenti dall'Europa al nostro governo saranno concentrati in ambiente e digitale, in particolare. Anche perché le nostre abitudini, per esempio il fatto di lavorare in ufficio oppure da casa, sono state messe in discussione da questa crisi. La manifestazione doveva tenersi a marzo ed è stata rimandata a causa dell'emergenza coronavirus. Non vedremo, dunque, la partecipazione fisica agli eventi come nelle scorse edizioni, tutto si sposta online dove la distanza di sicurezza è garantita e dove tutti possono seguire tutto grazie appuntamenti in streaming. Possiamo dire definitivamente “on” è uguale a “off” non c'è più differenza tra il mondo digitale e il mondo reale. Sono, forse da oggi, sdoganati e totalmente integrati. Sky Tg24, partner della rassegna, seguirà da vicino queste giornate piene di live talk, lectio magistralis e incontri. L'appuntamento, dunque, è anche con lo speciale sul nostro sito internet SkyTg24.it.