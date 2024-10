Portafoglio digitale, alcuni documenti caricabili su App IO

Dopo mesi di lavorazione il sistema di portafoglio digitale diventa realtà. Patente, tessera sanitaria e carta Europea della disabilità saranno disponibili sul nostro cellulare attraverso l'app IO, in questa prima fase però sarà disponibile soltanto per 50.000 cittadini, poi man mano la platea si allargherà fino ad arrivare a dicembre quando il portafoglio digitale potrà essere nelle tasche di tutti gli italiani. Anche le funzionalità disponibili al momento sono ridotte rispetto a quelle che arriveranno in futuro con i documenti digitali sarà quindi possibile muoversi su tutto il territorio nazionale senza più portare con sé quelli cartacei; poi dal 2025 sarà possibile scaricare anche la tessera elettorale e il passaporto. Per utilizzare i servizi bisogna essere in possesso delle credenziali spid o cie. Semplice la procedura di caricamento basterà entrare nell'app IO appunto con lo spid o la carta d'identità elettronica accedere alla sezione portafoglio e premere il pulsante aggiungi al portafoglio, il sistema quindi fornirà istruzioni su come usare la fotocamera dello smartphone per completare l'acquisizione del documento. Una volta inseriti sarà possibile esibire i documenti durante un controllo delle forze dell'ordine o negli uffici pubblici velocizzando così le procedure di verifica.